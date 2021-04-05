سلطنة عمان: منع التجول من 9 مساء حتى 4 صباحاً طوال رمضان

المواطن - متابعة

أعلنت سلطنة عمان تمديد قرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا، مع منع التجول من 9 مساء حتى 4 صباحاً طوال أيام رمضان لمواجهة الجائحة.

قرارات لمواجهة الجائحة:

كما أعلنت السلطنة عن حصر دخول البلاد على المواطنين والمقيمين ابتداء من 8 أبريل.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت عن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 إبريل 2021م كالتالي:

تنقل العاملين الصحيين وسيارات الطوارئ وطوارئ الخدمات (الكهرباء والمياه فقط) والمستشفيات الخاصة والصيدليات عن طريق المناوبة الليلية حسب ما يتم تنظيمه من خلال وزارة الصحة وحركة الموانئ والمطارات.

الشاحنات بجميع أنواعها من ثلاثة أطنان فأعلى، وصهاريج المياه وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي والعمل في المصانع مع عدم السماح بتحرك الموظفين خارج المصنع في فترة منع الحركة وعمليات التفريغ والتحميل في المصانع والمخازن مع عدم السماح بتحرك الموظفين خارج المصنع أو المخزن في فترة منع الحركة.

محطات الوقود بنظام المناوبة من خلال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع شركات التسويق وحقول النفط والعاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة ممن تقتضي طبيعة عملهم الحضور إلى تلك المؤسسات في فترة منع الحركة، وستقوم وزارة الإعلام بتزويدهم بترخيص بذلك.

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