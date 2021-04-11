سماء غائمة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على مناطق) الشرقية، الرياض ،نجران ، جازان، عسير ،الباحة). فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة تمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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