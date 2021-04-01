سوق الأسهم الرئيسة يحقق 290 مليار ريال بالقيمة الإجمالية في مارس

المواطن - واس

حقق سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال الشهر المنتهي في 31 مارس 2021، 290.69 مليار ريال ، بارتفاع نسبته 18.29% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,631.02 مليارات ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 5.64 % مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمر السعودي:

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 268.82 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.48% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 271.78 مليار ريال تمثل ما نسبته 93.49% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 96.97% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021، بانخفاض نسبته 0.11% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال الفترة المذكورة 2.22 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.76 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.78 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.96% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمر الأجنبي:

فيما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 19.65 مليار ريال تمثل ما نسبته 6.76% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 16.13 مليار ريال تمثل ما نسبته 5.55% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 2.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021، بارتفاع نسبته 0.10% مقارنة بالشهر الماضي.

وحقق سوق الأسهم الموازية نمو للشهر المنتهي في 31 مارس 2021، 662.89 مليون ريال، بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 12,477.52 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.51% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 645.24 مليون ريال تمثل ما نسبته 97.34% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 647.02 مليون ريال تمثل ما نسبته 97.61% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 99.01% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021 بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال هذه الفترة 3.3 ملايين ريال تمثل ما نسبته 0.5% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.23 مليون ريال تمثل ما نسبته 0.036% من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.92% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021 بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 14.31 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.16 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 15.63 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.36 % من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 0.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2021 بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.

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