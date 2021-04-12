سوني تجلب ألعاب الـ PlayStation إلى الھواتف

المواطن- متابعة

تخطط شركة سوني للقفز بشكل كبير في سوق الهواتف الذكية وذلك من خلال ألعاب الـ PlayStation، وقد كشف عن ذلك الإعلان عن وظيفة رئيس الجوال في استوديوهات بلاي ستيشن ما يوضح خطط الشركة للتركيز على هذا السوق.

وتمتلك الشركة تاريخًا طويلًا في محاولة دمج علامة بلاي ستيشن التجارية مع الهواتف، وإن كان ذلك دون نجاح كبير.

وبصرف النظر عن العدد الصغير من الألعاب، فإن أشهر جهود سوني هي Xperia Play، وهو هاتف بلاي ستيشن الذي كان سابقًا لعصره لكنه فشل تجاريًا.

أشهر ألعاب PlayStation على الهواتف الذكية

وتم إطلاق هذا الهاتف في عام 2011 مع 60 لعبة، بعضها كان كلاسيكيات بلاي ستيشن، وشملت الألعاب Cool Boarders 2 و Destruction Derby و MediEvil و Siphon Filter.

وتشمل امتيازات بلاي ستيشن الأكثر شعبية سلسلة Uncharted و The Last of Us و Gran Turismo و God of War و Ratchet & Clank، وربما نرى نسخًا محمولة نتيجة لهذه الدفعة الجديدة.

الإطلاق يحتاج من 3 إلى 5 سنوات

ويقول إعلان الوظيفة الجديدة: إن خارطة الطريق تحتاج إلى التطوير لمدة بين ثلاث وخمس سنوات مع تحديد أهداف النمو واحتياجات الموارد ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتمتلك سوني شركة لنشر الألعاب عبر الأجهزة المحمولة تسمى PlayStation Mobile، التي نشرت أمثال تطبيق PlayStation، وتطبيق PS Remote Play، ولعبة Run Sackboy! Run!، ولعبة الألغاز Uncharted: Fortune Hunter، ولعبة God of War | Mimir’s Vision، إلى جانب مجموعة من ألعاب PlayLink، مثل: Hidden Agenda و Erica، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

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