سوني تكشف عن هاتف بمواصفات فائقة

المواطن- متابعة

قالت شركة سوني إنها ستكشف في 14 من أبريل الجاري عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية، ومن ضمنها هاتف بمواصفات متطورة.

أبرز الأجهزة المنتظرة

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حدث سوني المنتظر من المفترض أن يكشف عن عدة هواتف من فئة Xperia، منها Xperia 10 III و Xperia Compact، لكن الأبرز من بين المجموعة سيكون Xperia 1 III الذي سيجمع أحدث ما حصلت عليه الهواتف الذكية في وقت واحد.

مواصفات الهاتف الجديد من سوني

ويشير موقع ZACKBUKS إلى أن الجهاز زود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، فيها عدسة أساسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة لتوثيق الأجسام البعيدة بدقة 12 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب بمعدل X60.

أما شاشة هذا الهاتف فمن نوع OLED قادرة على عرض فيديوهات 4K HDR، ومعدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م، وترددها يعادل 120 هيرتز.

ويضمن الأداء الفائق له معالج Qualcomm Snapdragon 888 المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة بشاحن باستطاعة 65 واط.

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