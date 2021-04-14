شؤون الحرمين تغسل صحن المطاف في 5 دقائق

المواطن - مكة المكرمة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة، غسل المطاف في وقت قياسي.

رقم قياسي:

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة حققت رقمًا قياسيًّا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها 5 دقائق، حيث كان العمل متواصلًا وبدقة عالية، مشيرًا إلى ترحيل 291 طنًّا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان، فيما تجاوز عدد العمال 4000 عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

واختتم الودعاني حديثه، أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وتقدمها الرئاسة العامة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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