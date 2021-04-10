شام الذهبي بعد الخطوبة الثالثة : اللهم الثبات

المواطن - متابعة

لفتت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة انتباه الجماهير على السوشيال ميديا بعدما نشرت صورًا لها مع خطيبها الثالث وعلقت عليها بكلمات تطلب من الله أن يثبتها على الحب.

خطوبة شام الذهبي

وكانت الذهبي أعلنت خطوبتها رسميًا من الشاب أحمد هلال وشاركت صورًا لها برفقته على “انستغرام” وعلقت عليه قائلة ” أيتها القلوب الحاضرة ..ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً..و لتعلموا أنما الحب ما ثبت ..اللهم نسألك الثبات . أحمد و شام”.

زواج أصالة وخطوبة ابنتها

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان زواج أصالة للمرة الثالثة من نائب برلماني مصري الأمر الذي جعل العديد من المغردين يربطون بين رقم 3 وبين كل من الأم وابنتها.

وتداول المغردون صورة على هيئة إنفوجراف تتضمن أصالة وأزواجها الثلاثة، أيمن الذهبي والد شام وخالد والمخرج طارق العريان والد التوأم آدم وعلي والبرلماني المصري أحمد عبدالمجيد.

كما تضمنت الصورة شام الذهبي وخطابها الثلاثة الذين كان آخرهم أحمد هلال، ما دفع المغردين كذلك إلى التعبير عن التفاؤل باسم أحمد الذي ارتبطت به الأم وابنتها.

معلومات عن شام الذهبي

المعروف أن شام الذهبي سبق وأن تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في عام 2014 قبل أن تنتهي زيجتهما بالطلاق في عام 2018، وقبل حوالي 9 أشهر تمت خطبتها مرة أخرى لطبيب التجميل المصري معتز نصير حيث تم الحفل في أجواء عائلية وبمشاركة عدد محدود من عائلة العروسين بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من عدوى كورونا.

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