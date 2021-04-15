شاهد.. أمطار غزيرة وحبات برد ورياح شديدة في الطائف

المواطن - الرياض

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على شرق محافظة الطائف ومحافظات الخرمة وتربة والعلبة.

📍 شاهد

عاصفة امطار غزيرة في تربة السفالة شرق #الطائف

الخميس ٣ رمضان ١٤٤٢هـ

من | عبدالله البقمي

.

. pic.twitter.com/Tw2KJgsOvt — طقس (@tqqs) April 15, 2021

أمطار الطائف اليوم

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غزارة الأمطار التي هطلت اليوم والتي صاحبتها حبات من البرد ورياح شديدة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدًا

المركز الوطني للأرصاد وكانتوقع – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها.

كما توقع الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة.

حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين

المركز الوطني للأرصاد كما توقعهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الاثنين.

شارك الخبر







شارك الخبر