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شاهد اللون الجديد لـ iPhone12 وهذا موعد طرحه للبيع

شاهد اللون الجديد لـ iPhone12 وهذا موعد طرحه للبيع

2021/04/21
الساعة 12:46 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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شاهد اللون الجديد لـ iPhone12 وهذا موعد طرحه للبيع
المواطن - الرياض

نشر الخبير التقني عبدالله السبع مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح اللون الجديد لأجهزة iPhone12.

اللون الجديد لأجهزة آيفون 12

وقال السبع: “إن اللون الجديد لأجهزة iPhone12 هو اللون البنفجسي، وسيكون متاحاً للطلب من يوم الجمعة المقبل والبيع يوم 30 أبريل”.

نفس مواصفات أجهزة آيفون

وأوضح عبدالله السبع، أن الجهاز الجديد يحمل نفس مواصفات الأجهزة الخاصة بآيفون 12 iPhone12 بدون أي اختلاف سوى اللون الجديد فقط.


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