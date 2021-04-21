شاهد اللون الجديد لـ iPhone12 وهذا موعد طرحه للبيع

المواطن - الرياض

نشر الخبير التقني عبدالله السبع مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح اللون الجديد لأجهزة iPhone12.

نظرة على اللون الجديد لأجهزة iPhone12 اللون البنفجسي بيكون متاح للطلب من يوم الجمعة القادم و البيع يوم 30 أبريل #ابل #الايفون pic.twitter.com/BRxirpJWYV — عبدالله السبع (@7Alsabe) April 20, 2021

اللون الجديد لأجهزة آيفون 12

وقال السبع: “إن اللون الجديد لأجهزة iPhone12 هو اللون البنفجسي، وسيكون متاحاً للطلب من يوم الجمعة المقبل والبيع يوم 30 أبريل”.

نفس مواصفات أجهزة آيفون

وأوضح عبدالله السبع، أن الجهاز الجديد يحمل نفس مواصفات الأجهزة الخاصة بآيفون 12 iPhone12 بدون أي اختلاف سوى اللون الجديد فقط.

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