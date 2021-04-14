شاهد.. بردية رنية تنقل الأجواء السيبيرية إلى الطائف

أعادت بردية رنية التي هطلت عصر اليوم الأربعاء أجواء سيبيريا إلى شرق الطائف حيث تساقطت حبات البرد وبغزارة واكتست الأرض باللون الأبيض.
أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
اللهم صيباً نافعاً
مطرنا بفضل الله ورحمته
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت
هذه ليست سيبريا بل بردية #رنية شرق الطائف عصر اليوم الإربعاء 1442/9/2هـ
مقطع متداول
ولازال ألخبر بقية ان شاء الله pic.twitter.com/2VLZ6iSuQS
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 14, 2021
وأظهر مقطع فيديو متداول البرد الكثيف الذي تساقط على قمم الجبال والمرتفعات وغطى الأرض بشكل كثيف في رنية.
حالة الطقس غدًا
من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.
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