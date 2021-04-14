شاهد.. بردية رنية تنقل الأجواء السيبيرية إلى الطائف

المواطن - الرياض

أعادت بردية رنية التي هطلت عصر اليوم الأربعاء أجواء سيبيريا إلى شرق الطائف حيث تساقطت حبات البرد وبغزارة واكتست الأرض باللون الأبيض.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت

هذه ليست سيبريا بل بردية #رنية شرق الطائف عصر اليوم الإربعاء 1442/9/2هـ

مقطع متداول

ولازال ألخبر بقية ان شاء الله pic.twitter.com/2VLZ6iSuQS — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 14, 2021

وأظهر مقطع فيديو متداول البرد الكثيف الذي تساقط على قمم الجبال والمرتفعات وغطى الأرض بشكل كثيف في رنية.

حالة الطقس غدًا

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

شارك الخبر







شارك الخبر