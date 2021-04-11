شاهد.. تركي آل الشيخ من داخل غرفة أسرار رامز

المواطن - متابعة

نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر يظهر فيه من غرفة أسرار البرنامج الرمضاني الجديد للفنان المصري رامز جلال، حيث تجول في مكان تصوير برنامج المقالب.

رامز عقله طار:

وقال آل الشيخ مغردًا: في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك وعلى قناة MBC، انتظروا “رامز عقله طار” برعاية هيئة الترفيه.

عمرو دياب:

وعلق الفنان عمرو دياب على التغريدة بالقول: “أووووبا أبو ناصر مع رامز دي حلقة للتاريخ”، ليرد آل الشيخ: “إحنا مراعين إنك لسى في ريعان الشباب عشان كذا ما حاولنا فيك”.

عمرو أديب:

من ناحيته علق الإعلامي المصري عمرو أديب على التغريدة بالقول: “لو رامز قرب لمعاليك إحنا حنهد المحطة كلها على دماغه”، ورد رئيس هيئة الترفيه قائلًا: “حيوحشنا رامز”.

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