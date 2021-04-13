شاهد.. تفاصيل لأول مرة عن محاولة حجاج إيران احتلال المسجد الحرام عام 1987م

المواطن - الرياض

كشف السفير المفوض السابق، رضا النزهة، كواليس وأسرارًا جديدة حول محاولة حجاج إيران احتلال المسجد الحرام في عام 1987.

وروى السفير النزهة خلال استضافته في برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC ظروف انتقاله من العمل في السفارة السعودية في لندن إلى السفارة السعودية في طهران في ذلك العام.

محاولة احتلال المسجد الحرام

وأوضح أنه تم إصدار تأشيرات الحج لقرابة 150 ألف شخص من الإيرانيين، اتضح فيما بعد أن معظمهم من الحرس الثوري الإيراني اندسوا بين صفوف الحجيج في محاولة آثمة لاحتلال الحرم المكي.

قصة احتجاز الحرس الثوري الإيراني أسرة القائم بأعمال السفارة السعودية في طهران والقنصل السابق #رضا_النزهة بعد حادثة الحج تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/KON1SCnUnu@redaalnuzha#اللقاء#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/T0gJnxeviq — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 13, 2021

وقال النزهة إن الحجاج الإيرانيين والأشخاص المندسين بينهم وهم آلاف مؤلفة بدأوا بعد وصولهم مكة المكرمة، يتجمعون مع بعض في مظاهرات وحملوا الأعلام الإيرانية وصور الخميني وأخرجوا الأسلحة البيضاء وأشعلوا النيران في الطرقات وكانوا متجهين لاحتلال الحرم المكي الشريف.

وتابع السفير أن الإيرانيين في طريقهم لاحتلال الحرم بدأوا يعتدون على بعض الأشخاص وبعض رجال الأمن ولكن الأمن السعودي تصدى لهم فتراجعوا وداس بعضهم على بعض وقتل الكثير منهم.

قصة احتجاز الدبلوماسيين السعوديين في طهران

وكشف السفير النزهة قصة احتجاز الحرس الثوري الإيراني أسرة القائم بأعمال السفارة السعودية في طهران وأسرة القنصل رضا النزهة وكيف تعرضوا للضرب والإهانة على يد عناصر الحرس الثوري والكمين الذي وضعوه لهم وكيف تم إنقاذهم في النهاية.

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