شاهد .. دماء أمرابط تُثير قلق النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر، قلق عشاق العالمي وذلك بعد تعرض قدمه لنزيف بعد إصابته في مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونال إيجور روسي لاعب الفيصلي بطاقة حمراء، في الدقيقة الثامنة، إثر عودة الحكم محمد الهويش إلى تقنية الفيديو، بعدما تدخل بصورة عنيفة، في قدم المغربي نور الدين أمرابط.

وعرض مقطع فيديو متداول قدم أمرابط وهي تنزف بعد التدخل العنيف، الأمر الذي قد يؤدي لغيابه في مجموعة من المباريات عن العالمي بالفترة المقبلة.

طرد روسي يُغضب شاموسكا

وكان البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي، أعرب عن غضبه من قرار الحكم محمد الهويش، بعد طرد روسي، خلال المباراة التي انتهت بخسارة النصر بهدف دون رد.

يذكر أن العالمي سينتظر حتى الموسم المقبل، من أجل تجديد فرصته في المنافسة على لقب كأس الملك، الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

النصر يُنافس على مقعد ذهبي فقط

وأصبح العالمي حاليًا ينافس فقط على مقعد بالمربع الذهبي، وذلك بعد فقدان الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين، كونه يحتل المركز الخامس حاليًا.

وكان أسم أمرابط، تردد مؤخرًا للرحيل عن العالمي، بعد قدوم إدارة مسلي آل معمر.

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