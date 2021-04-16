شاهد.. رئيسة وكالة الأدوية الدنماركية تفقد وعيها خلال مؤتمر صحافي

المواطن - متابعة
سقطت رئيسة وكالة الأدوية الدنماركية تانيا إريكسن أرضًا، بعدما فقدت وعيها خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كوفيد-19.
ولم يتم الإعلان عن سبب ما حصل مع إريكسن أو سبب تعرضها للإغماء خلال المؤتمر.
إيقاف أسترازينيكا بشكل كامل:
وكانت الدنمارك أعلنت الأربعاء 14 إبريل عن وقف استخدام اللقاح البريطاني بشكل كامل، إثر مخاوف من تسببها لتجلطات دموية.
أول دولة أوروبية تتخذ القرار:
وأكدت الدنمارك بأنها ستمضي قدمًا في حملة التطعيم دون استخدام أسترازينيكا لتكون أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار.
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