شاهد.. رئيسة وكالة الأدوية الدنماركية تفقد وعيها خلال مؤتمر صحافي

المواطن - متابعة

سقطت رئيسة وكالة الأدوية الدنماركية تانيا إريكسن أرضًا، بعدما فقدت وعيها خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كوفيد-19.

ولم يتم الإعلان عن سبب ما حصل مع إريكسن أو سبب تعرضها للإغماء خلال المؤتمر.

إيقاف أسترازينيكا بشكل كامل:

وكانت الدنمارك أعلنت الأربعاء 14 إبريل عن وقف استخدام اللقاح البريطاني بشكل كامل، إثر مخاوف من تسببها لتجلطات دموية.

أول دولة أوروبية تتخذ القرار:

وأكدت الدنمارك بأنها ستمضي قدمًا في حملة التطعيم دون استخدام أسترازينيكا لتكون أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار.

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