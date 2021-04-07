شاهد.. سائق يلقي بنفسه خارج سيارته قبل اصطدامها بأخرى

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصرفاً غير متوقع، من سائق مركبة بأحد الشوارع، حيث ألقى بنفسه خارج المركبة أثناء سيرها، ليتسبب في اصطدامها بسيارتين كانتا متوقفتين.

حادث تصادم

وظهر خلال المقطع سيارة “وانيت” وهي تسير في أحد الشوارع، قبل أن يفتح قائدها الباب ويلقي بنفسه خارجها، لتصطدم بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل، التي بدورها صدمت سيارة أخرى أمامها، وظهر الباب المجاور لمقعد القيادة وهو يُفتح ما يشير إلى وجود شخص آخر في المركبة.

هروب قائد المركبة

وبعد حـادث الاصطدام أسرع قائد المركبة لركوبها من أجل الهرب بها سريعاً، فيما لم يعرف مكان حدوث الواقعة أو ملابساتها.

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