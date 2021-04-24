شاهد ضبط 4 أطنان حشيش مهربة من لبنان إلى سلوفاكيا

المواطن - متابعة

نشرت قناة العربية مقطع فيديو يكشف محاولة تهريب الحشيش داخل آلات صنع الحلوى بشحنة متجهة من ⁧‫لبنان‬⁩ إلى سلوفاكيا‬⁩.

مساعدة سعودية:

وأعلنت اليونان، السبت 24 إبريل، عن ضبط 4 أطنان و300 كيلو جرام من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا، مشيرة إلى أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد معلومات من الجانب الأمريكي، إضافة لتلقيها مساعدة من السعودية ساهمت بضبط الشحنة، منوهة إلى أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو.

منع دخول إرساليات الخضار والفواكه اللبنانية:

يشار إلى أن المملكة قررت وفقا لبيان من وزارة الداخلية، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحًا من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

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