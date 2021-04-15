شاهد.. عراك جديد في متاجر لبنان على علب الزيت المدعوم

المواطن - متابعة

تكررت مشاهد الاقتتال في لبنان داخل المتاجر على المواد الغذائية المدعومة، حيث نشرت قناة العربية مقطعاً جديداً يُظهر تراشقاً بالأيدي والزجاجات بين شبان لبنانيين على علب زيت.

أوضاع اقتصادية متردية:

يشار إلى أن لبنان يعاني من تردٍّ بالأوضاع الاقتصادية، حيث فاقمت أزمة فيروس كورونا المستجد الأمور وزادتها سوءاً.

أزمة السلع المدعومة:

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بمقاطع فيديو لجدال وعراك واقتتال داخل المحلات التجارية في ظل استياء شعبي واسع مما آلت إليه أوضاع البلاد من أزمة غذائية حادة وفقدان المواد المدعومة من المحلات والسوبرماركات.

تدهور الليرة اللبنانية:

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية تجددت في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، مقابل الدولار، وأدى التغير السريع في سعر الصرف إلى أن عدداً من المحال التجارية الكبرى أغلقت أبوابها لإعادة تسعير سلعها، كما توقفت نتيجة لذلك مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف.

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