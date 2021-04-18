شاهد كيف أنقذ 3 شبان عائلة جرفت السيول مركبتهم في حائل

المواطن - متابعة

أنقذ ثلاثة مواطنين، أول أمس الجمعة، أفراد عائلة من الغرق، بعدما جرفت مياه السيول في أحد أودية منطقة حائل؛ المركبة التي كانوا يستقلونها.

شجاعة وجرأة:

وأظهر مقطع فيديو شجاعة المواطنين الثلاثة خلال إنقاذهم العائلة، حيث قام أحدهم بربط حبل على خصره وأمسك به الآخرون بإحكام وتناوب على إخراج أفراد العائلة العالقين.

أمطار رعدية:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة، يوم الجمعة 16 إبريل على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، تبوك).

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