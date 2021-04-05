شاهد.. مقلب خالد عبدالرحمن في صديقه

المواطن- الرياض

كشف الفنان خالد عبدالرحمن عن تنفيذ مقلب في أحد أصدقائه، بعدما دخل معه في تحدي التصويب على الهدف بواسطة البندقية.

السلام عليكم ورحمة الله

احبابي هذا المشهد كنت متفق مع ابو سعد في تغيير وزن دربيل البندقيه علشان نصيب الهدف وابو مبارك يخطيه

وضبطت الخطة ولاصاب الهدف بالطلقات الاولى وكنا نمثل دور الحريصين على التحدي 😂😂😂سامحنا يبو مبارك على المقلب حبيت اوضح لمتابعينا الاعزاء بعض مزحنا تحياتي pic.twitter.com/nVdI8zbGTS — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) April 5, 2021

مقلب خالد عبدالرحمن:

ونشر الفنان السعودي مقطع فيديو يوثق جانبًا من المقلب الذي قام بتنفيذه في صديقة أبو إبراهيم في تحدي الرماية، حيث قام بتغيير وضع النشان ليتمكن هو وصديقه أبو سعد من إصابة الهدف، فيما لا يتمكن الصديق الثالث من الفوز في التحدي.

وقال خالد معلقًا على المقطع: “أحبابي هذا المشهد كنت متفق مع أبو سعد في تغيير وزن (دربيل) البندقية علشان نصيب الهدف وأبو مبارك يخطيه”.

وتابع: “ضبطت الخطة ولا صاب الهدف بالطلقات الأولى، وكنا نمثل دور الحريصين على التحدي.. سامحنا يبو مبارك على المقلب حبيت أوضح لمتابعينا الأعزاء بعض مزحنا”.

تبتسم لي:

وكان خالد عبدالرحمن نشر قبل عدة أيام مقطع فيديو له على إيقاع أغنية جديدة بعنوان “تبتسم لي” وعلق عليها بالقول: “قريبًا بإذن الله تبتسم لي” وتابع: “اللي سمعتوه بروفة بدون مكساج”.

من هو خالد عبدالرحمن ؟

هو فنان سعودي ولد في الرياض، ونشأ فيها كانت بدايته بكتابة الشعر فقط دون أن يفكر في الغناء ثم بعد ذلك اتجه إلى التلحين تقريبًا في نهاية عام 1985م.

عرف فيما بعد باسم مخاوي الليل بعدما كتب قصيدة جاء فيها: “أخاوي الليل وهاجس الليل يخاويني”، وطرح عليه بعض الأصدقاء أن يغني لشعراء آخرين؛ حتى لا يقول الجمهور: إنه لا يغني سوى أشعاره، وبالتالي ظهرت له فكرة أن يستغل اسم مخاوي الليل للإشارة إلى شاعر آخر، وبالفعل ظل هذا الوضع لسنوات، وبعد ذلك كشف أنه هو نفس الشخص.

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