شرط مشاركة الصليهم

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لـ النصر، شرط مشاركة اللاعب عبدالمجيد الصليهم، ضد نادي فولاد الإيراني اليوم الجمعة في دوري أبطال آسيا.

تفاصيل إصابة عبدالمجيد الصليهم

وكان النصر كشف تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط، حيث أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي إصابة لاعب النصر بالتهاب في الركبة، يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام.

وقرر المدرب مينيز، مع الجهاز الطبي بالفريق الأول إخضاع عبدالمجيد الصليهم لاختبارات فنية قبل إدراج اسمه في قائمة مباراة فولاد بحسب ” الميدان الرياضي”.

النصر يسعى للانفراد بالصدارة

ويسعى مينيز للتأكد من جاهزية كافة عناصره، وذلك استعدادًا للفوز على فولاد والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة آسيويًا.

وستنطلق المباراة بين العالمي وفولاد في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض حيث تذاع المباراة عبر منصة GSA Live.

يذكر أن النصر ، كان تعادل مع فريق فولاد يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الثالثة، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل للعالمي اللاعب بيتروس وسجل لفريق فولاد، اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر بالخطأ في مرماه.

شارك الخبر







شارك الخبر