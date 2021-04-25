شرط واحد يتحقق لمواجهة الهلال والنصر آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

يسير نادي النصر بشكل جيد في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر مجموعته الرابعة، عكس نادي الهلال الذي يقدم مستويات فنية مخيبة لـ الآمال احتل على أثرها مركز الوصافة بالمجموعة الأولى.

النصر يسير بشكل جيد والهلال يعاني

وكان النصر هزم نادي فولاد الإيراني بالجولة الرابعة بنتيجة هدفين دون رد، بينما خسر الأزرق أمس السبت ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني برباعية لهدف، وسط صدمة لكل عشاق الأزرق بسبب النتيجة.

وتشير لائحة بطولة دوري أبطال آسيا إلى أنه في حال تأهل الفرق الـ3 أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأولى والثالثة والرابعة فسوف يواجه وصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الرابعة في دور الـ16 ولكن إذا تحقق شرط واحد فقط.

ويكمن الشرط في حالة عجز أي من المجموعتين الثانية والخامسة في تقديم أكثر من فريق واحد لديه فرصة التأهل لدور ثمن النهائي كما أن اللائحة تنص على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ5، مع أفضل 3 أندية أصحاب المركز الثاني.

وبالتأهل في حال تأهل النصر كمتصدر للمجموعة الرابعة، والهلال كوصيف بالمجموعة الأولى، فمن الممكن متابعة مباراة مثيرة سعودية بنكهة آسيوية بين أصفر العاصمة وجاره في دور ثمن النهائي.

الأزرق وصيفًا بعد رباعية الاستقلال

يذكر أن الأزرق حاليًا يملك 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يتصدر النصر مجموعته الرابعة برصيد 8 نقاط.

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