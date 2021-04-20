شرط واحد يحسم خليفة عبدالإله مؤمنة

المواطن - مروة نبيل

كشف وكيل وزارة الرياضة للإعلام، رجاء الله السلمي، شرط الوزارة من أجل رحيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، وترشيح آخر خلال الفترة المقبلة.

#الدوري_مع_وليد | رجاء الله السلمي – وكيل وزارة الرياضة للإعلام: وزارة الرياضة لا تمانع أستقالة إدارة مؤمنة بشرط وجود مرشح يتولى الالتزامات..#قناة_SBC pic.twitter.com/UZRxF80XLO — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 19, 2021

وزارة الرياضة لا تمانع رحيل عبدالإله مؤمنة:

وقال السلمي: “وزارة الرياضة لا تُمانع استقالة عبدالإله مؤمنة، متى ما وردها طلب من الأعضاء الذهبيين عن طريق مجلس الإدارة أن هناك مرشح يستطيع الالتزام بالالتزامات الحالية وستتعامل بشكل عاجل وسريع ولن تتردد في هذا الأمر”.

وتابع: “الصورة الأهم لدينا والهدف الأهم، هو أن تكون هذه الالتزامات محدد من هو المسؤول عنها وهو المعني بسدادها، لا يجب أن يتحمل النادي توابع أي التزامات مالية سيتم سدادها خلال الفترة المقبلة سواء الإدارة الحالية أو إدارة قادمة تتولى هذا الأمر”.

وأضاف: “هناك ميزانية تقدم موازنة في بداية الموسم، وهناك إستراتيجية واضحة وحوكمة لهذا الأمر، من يترشح ويقوم بهذا الدور ويتولى هذه الالتزامات مع الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي وتعلن مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة التي تبلغ وزارة الرياضة، وسنقوم بالإعلان الإجراءات النظامية الخاصة بالترشح”.

إدارة الأهلي في طريقها للاستقالة:

وكان السلمي قد حسم الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تقديم إدارة عبدالإله مؤمنة لاستقالتها، مشددًا في الوقت ذاته التواصل مع الأمير منصور بن مشعل خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي الأهلي مؤخرًا.

وأكد أن الأعضاء الذهبيين اتفقوا مع الإدارة على تقديم الاستقالة خلال الأيام المقبلة، وعرضوا مرشح جديد وفقًا لما حدث في الجمعية العمومية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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