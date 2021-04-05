شركة أسمنت نجران تعلن توزيع 127.5 مليون ريال أرباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت نجران عن توزيع 127.5 مليون ريال أرباحًا عن النصف الثاني من العام الماضي 2020.

وقالت السوق المالية السعودية، في بيان لها على “تويتر” : “بالإشارة إلى إعلان شركة أسمنت نجران بتاريخ 19-08-1442هـ الموافق 01-04-2021م والخاص بموافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع (0.75) ريال للسهم، والتي تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ 127.5مليون ريال، يسرّ الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء 01 رمضان 1442هـ الموافق 13 أبريل 2021م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين”.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 67.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9962.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 370 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ومجموعة فتيحي، وأسمنت الشمالية، وتهامة، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، والمواساة، وصادرات، وذيب، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و 3.45%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، والأسماك، وتهامة، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 38.13 نقطة ليقفل عند مستوى 24410.89 نقاط، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 560 صفقة.

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