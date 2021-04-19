شريف بطل قمة الزمالك والأهلي

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب محمد شريف لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، أداءً مميزًا في قمة الزمالك والأهلي التي أُقيمت مساء أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري.

شريف يُبدع في سنة أولى قمة الزمالك والأهلي

ونجح محمد شريف في أول قمة له بـ الدوري المصري في إحراز هدفين قاد بهما الأهلي لتحقيق فوز ثمين على الغريم اللدود.

ونال شريف إشادات نجوم الأهلي السابقين وجماهير المارد الأحمر، بعد الأداء المميز الذي قدمه في اللقاء.

وكانت قمة الزمالك والأهلي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي، حيث كان نادي الزمالك صاحب الضيافة في اللقاء.

وسخر جمهور الأهلي من هدف اللاعب محمود عبدالرازق ” شيكابالا” حيث أكدوا بأنه عندما يُحرز شيكابالا هدفًا في الأهلي، فإن المارد الأحمر سيفوز بمواجهة الزمالك.

الأهلي يستعد لمواجهة نادي سموحة

وبعد نهاية مباراة الزمالك، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة بعد غد الأربعاء في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الـ11 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أما الزمالك فسوف يواجه فريق الإنتاج الحربي مساء يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن قمة الزمالك والأهلي الثانية في الدوري المصري بالموسم الحالي ستُقام يوم 10 مايو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول في الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وخلفه النادي الأهلي ثانيًا برصيد 30 نقطة.

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