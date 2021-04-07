صاروخ نياكاتي يمنح الوحدة التقدم

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفرنسي يوسف نياكاتي من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدة، في شباك نادي القوة الجوية العراقي، وذلك ضمن مباراة الملحق المؤهلة لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

الوحدة ينجح في إحراز هدف التقدم:

ونجح نياكاتي من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في إحراز الهدف الأول لـ فرسان مكة بالدقيقة الـ24.

وانطلقت مباراة فرسان مكة والقوة الجوية، عند الساعة 8:45 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.

كيف حفزت إدارة فرسان مكة اللاعبين ؟

وفي السياق ذاته، رصد محبو فرسان مكة مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحفيزهم على تجاوز عقبة القوة الجوية العراقي.

وتعرض فرسان مكة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الـ14 في جدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

وكانت إدارة نادي الوحدة، أقالت في وقت سابق المدرب الأردني محمود الحديد، وذلك بعد الخسارة من فريق العين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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