صدفة غريبة لـ ميسي بـ ترتيب هدافي الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، لصدفة غريبة وذلك بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا، بعد أن سجل ثنائية أمس الخميس في شباك نادي خيتافي.

وسجل ميسي حتى الآن 25 هدفًا، وخلفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الذي أحرز 21 هدفًا، وهو نفس رصيد الثنائي من الأهداف بموسم 2019/ 2020 في الدوري الإسباني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني يتكرر كما كان بالموسم الماضي:

وكان ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي، توقف عند إحراز ميسي 25 هدفًا والفرنسي بنزيمة 21 هدفًا والإسباني جيرارد مورينو لاعب فياريال 18 هدفًا.

وحاليًّا يتواجد ميسي في صدارة الهدافين برصيد 25 هدفًا ويلاحقه بنزيمة برصيد 21 هدفًا، ثم مورينو نجم فياريال برصيد 20 هدفًا.

ويتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز في المركز الرابع برصيد 19 هدفًا، يليه نجم نادي إشبيلية، يوسف النصيري برصيد 17 هدفًا، ثم ألكسندر إيزاك بـ13 هدفًا.

ميسي يُنهي صيامه التهديفي أمام خيتافي:

وفي وقت سابق، نجح اللاعب الأرجنتيني ميسي في إنهاء صيامه التهديفي بمباريات خيتافي، بعد 3 مباريات لم يسجل فيها في شباك خيتافي ليُصبح رصيده 24 هدفًا أمامهم بعد أن سجل هدفين في شباكهم بلقاء الأمس.

ويُعد النجم الأرجنتيني ومنافسه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نجحا في إحراز أكثر من 25 هدفًا بالموسم الواحد خلال 12 موسمًا بالفترة الماضية.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز على خيتافي، 68 نقطة في المركز الثالث بـ الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

شارك الخبر







شارك الخبر