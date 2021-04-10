صدمة لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الشباب صدمة، وذلك رغم فوزه على نادي الباطن اليوم السبت برباعية مقابل هدف.

ويستعد الليث لمواجهة جاره الهلال في قمة الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السابع من مايو المقبل.

بطاقة حمراء تُعكر صفو فوز الشباب:

وسيفقد الليث في مباراة الهلال، لاعبه حسين القحطاني، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 93 من عمر مباراة الباطن.

وفي سياق آخر، حصل البرتغالي فابيو مارتينيز على بطاقة صفراء في مباراة الباطن، وهذه البطاقة الثالثة للاعب، ليحق له قانونًا المشاركة في قمة الهلال، إلا أن حصوله على إنذار رابع في لقاء الهلال، يعني إيقافه وعدم تواجده في مباراة الاتفاق في الجولة 27 من الدوري.

وخلال الشوط الأول سجل الأرجنتيني بانيجا هدف التقدم لليث بالدقيقة الـ7 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب محمد رايحي للباطن من تصويبة قوية بالدقيقة الـ27.

وبعد ذلك تمكن الليث من إحراز هدفين عبر جوانكا وبانيجا بالدقيقتين الـ41 والـ45. ومع بداية الشوط الثاني، نجح الشباب في إضافة رابع الأهداف بواسطة جوانكا ليُسجل ثاني أهدافه والرابع للفريق العاصمي باللقاء. الليث يُطارد الهلال: وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 48 نقطة، مطاردًا الهلال، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة. جدير بالذكر أن مباراة الليث والباطن كانت أُقيمت على ملعب نادي الباطن.

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