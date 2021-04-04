صدمة مُدوية لـ التعاون

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي نيويورك ريد بول الأمريكي، صدمة لنادي التعاون بكشف أن اللاعب الأرجنتيني كاكو المنضم لسكري القصيم مؤخرًا لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق الأمريكي.

صفقة كاكو والتعاون أثارت ضجة

وكان اللاعب أليخاندرو روميرو المُلقب بـ “كاكو” انضم لـ سكري القصيم في يناير 2021، قادمًا من نادي نيويورك ريد بول، مما تسببت في ضجة في الوسط الرياضي.

يذكر أن الفريق الأمريكي، كان رفض منح سكري القصيم البطاقة الدولية للاعب، بحجة التعاقد معه بشكل مخالف، قبل أن يتراجع عن موقفه.

ونشر نادي نيويورك ريد بول بيانًا عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أكد من خلاله أن اللاعب كاكو لا يزال على ذمة النادي، وأن انتقاله لفريق التعاون مُخالف، مضيفًا أنه يجب على سكري القصيم دفع قيمة الصفقة للإبقاء على اللاعب.

وكانت المفاجأة التي أُثيرت أن كاكو صاحب الـ 26 سنة، جاء للتعاون على أساس مجاني ولكن المفاجأة إنه لا يزال باقي مدة في عقده مع ريد بول.

موعد مباراة سكري القصيم والفتح

وفي سياق آخر، ستُلعب مباراة سكري القصيم والفتح في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تُنقل على قناة Ksa Sports HD 1، اليوم في كأس الملك.

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