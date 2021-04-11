صفقتان من المدرب الجديد لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي مانو مينيز قد بدأ العمل سريعًا بتحديد أول صفقتين يرغب في التعاقد معهما لمصلحة أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان العالمي أعلن أول أمس الجمعة، عن تعاقده مع المدرب مانو مينيز لتدريب الأصفر، وذلك بعد الخسارة من ضمك بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مينيز يُحدد أول صفقتين لـ النصر:

وقالت صحيفة Central da Bola البرازيلية: إن المدرب الجديد للعالمي يرغب في ضم كل من زي رافائيل وروسي لاعبي بالميراس وباهيا البرازيليين، خاصة أن مينيز يُفضل ضم روسي لتدعيم خط هجوم أصفر العاصمة.

ويتواجد في النصر حاليًّا لاعبان برازيليان، وهما مايكون ولاعب خط الوسط بيتروس.

وقد سبق لـ مينيز تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات.

خسارة ضمك تُربك الحسابات:

وتجمد رصيد أصفر العاصمة عند 36 نقطة بعد الخسارة من ضمك في المركز الخامس، كما ودع أصفر العاصمة يوم الأحد الماضي بطولة كأس الملك بالخسارة أمام الفيصلي بهدف دون مقابل.

وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات، تولى تدريب النصر لفترة مؤقتة بدءًا من شهر ديسمبر الماضي، ونجح في قيادة الأصفر للفوز بلقب السوبر السعودي على حساب الهلال.

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