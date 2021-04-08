صندوق النقد الدولي : العالم سيخسر 21 تريليون دولار إضافية بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنها تتوقع أن يفقد العالم 21 تريليون دولار؛ بسبب جائحة كورونا من الآن وحتى العام 2022.

كما توقعت جورجييفا أن يظل دخل الفرد أقل من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.

تسريع توزيع لقاحات كورونا:

من جهة أخرى توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الأربعاء تحقيق أكثر من 1000 مليار دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول عام 2025 على مستوى العالم، إذا سيطرت جميع الدول على الوباء في وقت أقرب من المتوقع.

ولاحظ الصندوق في تقريره حول مراقبة الميزانيات الصادر كجزء من اجتماعات الربيع أن من شأن هذا أيضًا “توفير المليارات من إجراءات المساعدات الإضافية على اقتصادات الدول”.

وقال التقرير: إن “التطعيم بالتالي مجزٍ؛ لأنه يوفر قيمة ممتازة مقابل الأموال العامة المستثمرة لتسريع الإنتاج العالمي للقاحات وتوزيعها”.

صندوق النقد الدولي يوصي بضريبة مؤقتة: وجدد الصندوق توصيته التي أعلنها أكتوبر الماضي بفرض ضريبة مؤقتة على أعلى المداخيل لمساعدة الحكومات على تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالوباء. وأضاف أنه “من أجل تجميع الموارد الضرورية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الأمان وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية وطنية ودولية”.

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