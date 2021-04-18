صورة مؤلمة لأحد ضحايا قطار طوخ وارتفاع عدد المصابين لـ108 والوفيات 8

المواطن - متابعة

ارتفع عدد حالات الإصابة الناتجة عن انحراف قطار طوخ شمالي القاهرة إلى 108 مصابين، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن إلى 8 حالات، فيما لا تزال عمليات إجلاء المصابين من الموقع إلى المستشفيات مستمرة.

صورة لأحد ضحايا قطار طوخ

وتداول مغردون صورًا من موقع الحادث لكن بينها كانت صورة مؤثرة جدًا لشخص انقلبت عليه عربة القطار بالكامل ولم يظهر منه سوى يده اليسرى تتشبث بالسكة الحديد بحثًا عمن ينقذها دون جدوى.

حملة للتبرع بالدم

ودعت الجهات المختصة الأهالي إلى سرعة التوجه إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين من أجل التبرع بالدم نظرًا لعدم قدرة هذه المستشفيات على تلبية حاجة المصابين إلى الدم.

تفاصيل حادث قطار طوخ

وقع الحادث في مدينة طوخ 35 كم شمالي القاهرة حيث انقلب القطار المتجه إلى مدينة المنصورة قادمًا من العاصمة المصرية بحسب ما أكده مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد لصحيفة أخبار اليوم المصرية.

وقال المصدر إن عجلات القطار انحرفت عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة على الخط بالكامل، مضيفًا أن الحادث لقطار مختلط، مكون من عربات مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتان عن القطار وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقفت الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وأوضح أنه تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

الدفاع المدني وعربات الإسعاف تحاول إنقاذ الموقف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

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