ضبط شحنة مخدرات هائلة تحمل اسم كريستيانو رونالدو !

المواطن- متابعة

تمتلئ الصحف بأخبار ضبط شحنات المخدرات حول العالم، لكن كلما زاد حجمها كلما بات الأمر أكثر إثارة للانتباه، وإذا ارتبط اسمها بمشهور عالمي مثل كريستيانو رونالدو يصبح الأمر غير عادي بالمرة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك الأميركية ضبط ما لا يقل عن 50 كيلوغرامًا من الكوكايين، في إحدى شقق المدينة.

ختم كريستيانو رونالدو على المخدرات

ولاحظت الشرطة الأميركية أثناء عملية المداهمة وجود رمز CR7، أي اسم العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وقد كانت موجودة فوق كميات المواد المخدرة على شكل ختم.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن عناصرها كانوا يراقبون شخصين، في إطار أحد التحقيقات عندما داهموا شقة سكنية، بعدما رأى مشتبها يدخل الشقة بلا شيء ثم يخرج ومعه حقيبة.

وجرى توقيفه على بعد مسافة قريبة، وكانت الحقيبة تحتوي على نحو 200 ألف دولار.

الشرطة تحقق

وبعد أن حصلوا على مذكرة تفتيش، اقتحم عناصر الشركة الشقة السكنية، ليكتشفوا 50 عبوة من الكوكايين، في كل واحدة منها كيلو غرام من المخدرات، وكان من اللافت أن كل عبوة تحمل ختم العلامة التجارية لرونالدو CR7، بالإضافة إلى مبلغ مالي وبندقية.

وحتى الآن لم يتضح بعد لماذا استخدم تاجر المخدرات ختم رونالدو، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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