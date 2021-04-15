ضبط لصوص عُثر عليهم نائمين داخل روضة أطفال في ألمانيا

المواطن - متابعة

عثرت الشرطة في ألمانيا على 3 لصوص مشتبه بتورطهم بعمليات سطو، وذلك خلال نومهم داخل روضة أطفال في مدينة شوبفهايم الألمانية.

استيقظوا على مداهمة الشرطة:

وداهمت الشرطة اللصوص، الذين تبلغ أعمارهم 17 ، 21 و28 عاماً، حيث استيقظوا ليجدوا أنفسهم في قبضة رجال الشرطة.

عمليات سطو:

وقالت الشرطة بأن مكتباً قريباً تعرض للاقتحام في الليلة التي سبقت القبض على اللصوص، حيث تعرضت عدة قطع أثاث مكتبي للفتح عنوةً، ما تسبب في أضرار بنحو 12 ألف يورو (14200 دولار)، فيما لم يتم العثور بعد في ممتلكات مجموعة اللصوص على مسروقات.

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