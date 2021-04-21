ضبط منزلين شعبيين استغلتهما عمالة مخالفة لتصنيع الحقائب بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنه تم ضبط وافدين استغلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط لتحويلهما لمعمل خياطة عشوائي لتصنيع الحقائب.

وافدون يحولون منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب.. ويقظة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض تمنع حدوث كارثة في الموقعين الخطرين.. وتضبط العمالة المخالفة وتطبق بحقهم العقوبات النظامية.. pic.twitter.com/yABzhyXDjh — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 20, 2021

مداهمة المنزلين

ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو، لمداهمة المنزلين اللذين كانا في حالة سيئة وغير مؤهلة للاستخدام الصناعي أو السكني.

ضبط أقمشة وأدوات خياطة

كما تبين أن المنزلين على وشك الانهيار وكانت بضائع الأقمشة وأدوات الخياطة منتشرة دون أي ضوابط أو اشتراطات في مكان غير مؤهل.

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