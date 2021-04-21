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ضبط منزلين شعبيين استغلتهما عمالة مخالفة لتصنيع الحقائب بالرياض

ضبط منزلين شعبيين استغلتهما عمالة مخالفة لتصنيع الحقائب بالرياض

2021/04/21
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط منزلين شعبيين استغلتهما عمالة مخالفة لتصنيع الحقائب بالرياض
المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنه تم ضبط وافدين استغلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط لتحويلهما لمعمل خياطة عشوائي لتصنيع الحقائب.

مداهمة المنزلين

ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو، لمداهمة المنزلين اللذين كانا في حالة سيئة وغير مؤهلة للاستخدام الصناعي أو السكني.

ضبط أقمشة وأدوات خياطة

كما تبين أن المنزلين على وشك الانهيار وكانت بضائع الأقمشة وأدوات الخياطة منتشرة دون أي ضوابط أو اشتراطات في مكان غير مؤهل.


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