ضبط مواطن اصطاد صقرًا في طريف ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

المواطن - الرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن اصطاد صقرًا بمحافظة طريف، ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مخالفة:

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشددًا على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

آلية الإبلاغ:

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في جميع مناطق المملكة.

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