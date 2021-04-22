ضبط 10 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجدة والطائف

المواطن - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 10 أشخاص بمحافظتي جدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي.

تعليمات العزل والحجر الصحي

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقوبات مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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