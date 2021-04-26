ضبط 100 معلن ومعلنة خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط 100 معلن ومعلنة على سناب شات وتويتر وإنستجرام خالفوا نظام التجارة الإلكترونية.

المخالفات:

وأوقعت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور، 4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي “سناب شات، تويتر، وإنستجرام”، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.

كما أحالت الوزارة 90 معلنًا ومعلنة (39 رجلًا، 51 امرأة) قاموا بنشر 123 إعلانًا مخالفًا عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وشملت الأنشطة التي روج له المخالفون، العطورات والساعات الإكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية.

وحذرت وزارة التجارة عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدعو إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة بمنصة “معروف” أو المواقع المعروفة عالميًّا؛ وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

لا تهاون:

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف، حيث تصل العقوبات على المتاجر المخالفة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط، حاثة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: هنا أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

كما حثت التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط هنا وأهمية الالتزام به.

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