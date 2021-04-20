ضبط 4 مواطنين شاركوا بمشاجرة جماعية في جدة

المواطن - جدة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد هوية 5 أشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية بجدة وتم القبض على أربعة منهم، وجارٍ القبض على الخامس.

تحديد هوية 5 مشاركين:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم.

القبض على 4 منهم:

وأضاف: المشاركون بالمشاجرة 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قُبض على (4) منهم وجارٍ القبض على الخامس، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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