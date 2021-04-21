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ضبط 800 قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة في الدوادمي
جرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

ضبط 800 قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة في الدوادمي

2021/04/21
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 800 قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة في الدوادمي
المواطن - واس

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي،ضُبِطَ خلالها (800) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وأقمشة عهد لبعض القطاعات الأمنية، وجرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جولات: 

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

ضبط 800 قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة في الدوادمي - المواطن

مشاركة في الحملة: 

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.


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