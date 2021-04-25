ضريبة تركة رئيس سامسونغ الراحل تبلغ 10 مليار دولار 

المواطن- متابعة

كشفت وكالة يونهاب أنه من المرجح أن يكشف ورثة مجموعة سامسونغ، وهي التكتل الأكبر في كوريا الجنوبية، خلال هذا الأسبوع، عن خطتهم لتمويل دفع ضريبة الميراث الضخمة المفروضة عليهم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطة تشمل تبرعًا بمجموعات فنية مملوكة لرئيس المجموعة الراحل، لي كون هي، وأنه من المتوقع أن يدفع أفراد أسرته نحو 12 تريليون وون كضريبة ميراث (10.76 مليار دولار)، عن أصول الوالد الراحل، في حين يتعين عليهم الإبلاغ عن ضريبة الميراث ودفعها إلى السلطات المحلية بنهاية الشهر الجاري.

ومن جهة أخرى، يعتقد بأن قيمة الأعمال الفنية المملوكة لرئيس مجموعة سامسونغ الراحل تتراوح ما بين تريليوني و3 تريليونات وون، فيما ورد أن عائلة لي قررت التبرع ببعض الأعمال الفنية إلى المتاحف المحلية.

13 ألف قطعة فنية ثمينة

وفقا للتقديرات، تجدر الإشارة إلى أن لي كون هي امتلك نحو 13 ألف قطعة فنية بما يشمل بعض الكنوز الوطنية ولوحات لفنانين مشهورين مثل بابلو بيكاسو وآندي وارهول.

وحول كيفية دفع ضرائب الميراث، لفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن بعض المطلعين على الصناعة يتكهنون بأن أسرة لي قد تختار دفع ضرائب الميراث على هيئة أقساط، إذ يمكنهم دفع سدس الأصول الموروثة بحلول نهاية الشهر الجاري، ودفع المبلغ الباقي بالتقسيط خلال الخمس سنوات المقبلة.

رحيل أغنى رجل في كوريا

وكان رئيس المجموعة الراحل لي والذي كان أغنى رجل في كوريا الجنوبية، قد ترك أصولا تبلغ قيمتها أكثر من 22 تريليون وون (نحو 19.6 مليار دولار)، بما يشمل أسهم تبلغ قيمتها 19 تريليونا.

وتوفي لي في أكتوبر من العام الماضي، عن عمر 78 عاماً، وترك خلفه زوجته، هونغ را هي، وابنه الوحيد، جيه يونغ، وابنتين، وهما بو جين وسو هيون.

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