ضمك يزيد أوجاع النصر بثلاثية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ضمك في تحقيق فوز مهم على حساب النصر بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة النصر وضمك

وفي الشوط الأول، نجح اللاعب بلغرينو من تصويبة مخادعة في إحراز الهدف الأول لنادي ضمك في شباك العالمي بالدقيقة السابعة.

وأهدر اللاعب خالد الغنام فرصة إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الـ3، بعد تمريرة متقنة من اللاعب نور الدين أمرابط ، كما أهدر سلطان الغنام فرصة إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة الـ31، بعد أن تحصل عليها اللاعب خالد الغنام.

وانتهى الشوط الأول بتفوق ضمك على النصر، بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني زادت الإثارة والمتعة بين الفريقين، حيث أحرز فريقا النصر وضمك 4 أهداف خلال 10 دقائق مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين.

إثارة في الشوط الثاني

وكانت البداية مع اللاعب عبدالفتاح عسيري الذي سجل الهدف الأول للعالمي، بالدقيقة الـ51 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، وعاد بعدها المدافع عبدالرحمن العبيد ليُسجل ثاني أهداف العالمي من ركلة حرة مباشرة، ولكن رفض زيلايا خسارة ضمك ليُسجل الهدف الثاني لفارس الجنوب بالدقيقة الـ55 من ضربة رأسية متقنة.

وواصل نادي ضمك، تألقه ليُضيف اللاعب بليغرينو الهدف الثالث لضمك، والثاني له شخصيًّا في المباراة بالدقيقة الـ61.

أهدر بعدها فراس البريكان فرصة إحراز الهدف الثالث لـ النصر بالدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من زميله أمرابط.

وأصبح رصيد ضمك بعد الفوز 27 نقطة، بينما تجمد رصيد العالمي عند 36 نقطة.

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