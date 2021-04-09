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طارق العلي يتحدث عن مسلسل غريب قبل عرضه في رمضان
أكد أن الجميع التزم بالإجراءات الاحترازية أثناء التصوير

طارق العلي يتحدث عن مسلسل غريب قبل عرضه في رمضان

2021/04/09
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طارق العلي يتحدث عن مسلسل غريب قبل عرضه في رمضان
المواطن - الرياض

تحدث الفنان طارق العلي عن مسلسله الجديد “غريب”، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على قنوات روتانا.

وجوه شابة:  

قال العلي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: إن مسلسل غريب يقدم مجموعة من الوجوه الفنية الشابة الواعدة.

وأضاف الفنان أن الجميع التزم بالإجراءات الاحترازية أثناء تصوير المسلسل، مقدمًا تعازيه للوسط الفني الخليجي والعربي في وفاة الراحل مشاري البلام.


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