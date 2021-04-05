طبيبة سعودية تبشر بعلاج نهائي لـ الصلع

المواطن ـ الرياض

زفت طبيبة سعودية نبأ سارًّا لمن يعانون من الصلع، كاشفة عن علاج مبتكر يقضي على المرض في أسابيع معدودة ولا يحتاج معه المصاب إلى التداوي بعقاقير أخرى أو إجراء عمليات جراحية.

الأبحاث أثبتت سلامته:

وكشفت الدكتورة عبير العتيبي طبيبة الأمراض الجلدية والشعر وجراحة الجلد والليزر أن علاج الصلع المبتكر مطبق بشكل واعد في العالم وبدأ تطبيقه حاليًّا في المملكة بعد أن ثبتت سلامته وأجريت عليه العديد من الأبحاث.

وأوضحت العتيبي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” مساء الأحد أن العلاج الجديد يسمى “حقن الخلايا المجهرية”، ويتم عن طريق أخذ خزعة جراحية من الجلد وتحديدًا من تحت بوصيلات الشعر وتحتوي هذه الخزعة على الأنسجة الدهنية، من مكان صغير تحت تخدير موضعي ويفضل أن يكون مكان غير ظاهر للعين كأن يكون خلف الأذن مثلًا (حجم العين الواحدة 2.5 مم تقريبًا) حتى لا يحتاج خياطة وتؤخذ هذه المادة وتوضع في جهاز خاص ثم نقوم بفصل العوامل التحفيزية التي تساعد على نمو الشعر ثم نحقن الجزء المتضرر من فروة الرأس بهذه المواد.

الصلع يصيب 80% من النساء والرجال:

وأشارت العتيبي إلى أن 80% من الرجال في المملكة بعمر السبعين، و50% من النساء بعمر السبعين أيضا، معرضو للإصابة بالصلع النمطي الوراثي وهو الأكثر شيوعًا في مجتمعنا وهو صلع يصيب النساء والرجال في مختلف الأعمار، ويصيب الرجل في مقدمة الرأس وأعلى الرأس، أما النساء فيصيبهن في أعلى الرأس، كما أن هذا النوع من الصلع يعد أكثر أنواع الصلع محلًّا للأبحاث والدراسات، وبالتالي يختلف العلاج من علاجات موضعية إلى علاجات بالفم إلى علاجات جسمية وجراحية وتجميلية.

وقالت العتيبي: إن حقن الخلايا المجهرية يكون أفضل لبعض المرضى، ولكي نحدد العلاج الأفضل لابد أن نتحقق من ظروف المريض ومرحلة تقدم التساقط النمطي، ونتيجة هذا العلاج تكون أفضل إذا تم حقنه في المراحل المبكرة من المرض؛ حتى لا يضطر إلى الدخول في مرحلة الزراعة.

من 3 إلى 6 أشهر:

واستطردت العتيبي: بعض الأشخاص يحتاجون إلى أكثر من علاج في نفس الوقت، فالبلازما تعد أحد العلاجات المكملة للتساقط النمطي ونعطيها على شكل “كورس” من 3 إلى 6 أشهر بمعدل جلسة واحدة شهريًّا، بينما الخلايا المجهرية تحقن لمرة واحدة في السنة، وقد لا يحتاج المريض لتكرارها، وقد يحتاج جلسة أخرى بعد عام أو عامين.

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