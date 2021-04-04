طرد روسي يُغضب شاموسكا

المواطن - مروة نبيل

أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، إيغور روسي، حسابات المدير الفني البرازيلي شاموسكا، بعد تعرضه للطرد أمام النصر بعد مرور 9 دقائق فقط.

🎥 | ردة فعل مدرب #الفيصلي شاموسكا بعد قرار الحكم بطرد ايغور روسي.#النصر_الفيصلي pic.twitter.com/yYG3uBVSCn — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 4, 2021

طرد روسي المبكر يُثير غضب شاموسكا:

وتدخل إيغور روسي بقوة على قدم نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط عند الدقيقة الثامنة، يلجأ حكم المباراة محمد الهويش إلى تقنية الفيديو، التي أثبتت خطأ لاعب الفيصلي وتدخله بعنف، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وانفعل شاموسكا بقوة بعد قرار حكم مباراة النصر ضد الفيصلي بطرد لاعبه إيغور روسي، وبدت علامات العصبية الشديدة عليه، خاصة أنه من العناصر الأساسية في تشكيلته، كما أن فريقه سيكمل المباراة منذ الدقائق الأولى بعشرة لاعبين فقط.

النصر ضد الفيصلي:

ويلعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من هذه المباراة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الفتح بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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