طريقة إضافة المرأة المطلقة لأبنائها في السجل المدني

المواطن - ولاء المطرفي

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطنة قالت فيه: “المطلقة كيف تضيف أطفالها في بطاقة الأحوال لأني بحاجة إلى حجز موعد لهم بالمستشفى كيف أضيفهم بالبطاقة الخاصة بـ الأم”.

وأشارت الأحوال عبر حساب العناية بالعملاء على موقع “تويتر” إلى أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني هي:

تعديل المؤهل الدراسي. تعديل الاسم باللغة الإنجليزية. تصحيح الحالة الاجتماعية. ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

طريقة الاستفادة من الخدمات

وأوضحت الأحوال المدنية، أن هناك 5 خطوات يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد من منصة أبشر أفراد. اختيار خدمات من أيقونة خدماتي. اختيار الأحوال المدنية. اختيار مركز الرسائل والطالبات للأحوال المدنية. الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

خدمات الأحوال عبر أبشر

وقالت الأحوال المدنية في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.

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