هي منصة وطنية تقدم خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.

يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من خدمات جدارة للباحثين عن عمل عبر منصة مسار.

طريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار :

يمكن التسجيل في جدارة من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع منصة مسار الإلكترونية

الانتقال إلى تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية .

إدخال تاريخ الميلاد .

تحديد جنس المتقدم ذكر/ أنثى.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.

ملاحظات حول التسجيل في منصة مسار:

يجب مراعاة عدة أمور عند التسجيل في مسار من بينها، ضرورة إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم/ المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.

كذلك يجب إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم/ المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علمًا أن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط به ارتباطًا كليًّا تحقق تواصل الوزارة مع المتقدم/ المتقدمة لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة، حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.