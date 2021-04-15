طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل

المواطن - متابعة

تعد القطايف من الأطعمة الرمضانية المميزة خلال الشهر الكريم، ويحرص الكثيرون على شرائها جاهزة بسبب عدم معرفتهم بطريقة عمل عجينة القطايف على الرغم من سهولتها.

طريقة عمل عجينة القطايف:

ويمكن تحضير عجينة القطايف بخطوات بسيطة وسهلة وفي مدة لن تتجاوز 25 دقيقة كالآتي:

يتم أولاً تحضير المكونات الآتية:

1- 2 ملعقة من السكر حسب الرغبة.

نصف كوب من السميد.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب من الطحين الأبيض.

2- 2.5 كوب من الماء.

طريقة تحضير عجينة القطايف:

ويتم تحضير عجينة القطايف وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

ضع الطحين في طبق عميق، وأضف إليه باقي المكونات الجافة التي تشمل البيكنج باودر، والسميد، والنشا، والسكر.

اخلط المكونات الجافة جيدًا.

قم بعمل حفرة في منتصف المزيج، وأبدأ بإضافة الماء وماء الزهر فيها، مع الخلط والتحريك المستمر.

تأكد من أن المزيج قد تجانس تمامًا وأصبح عجينة لينة، ثم اتركه جانبًا لمدة ساعة ليختمر.

قم بتغطية الطبق بقطعة قماش ووضع ثقل فوقها لمنع تسرب الهواء أثناء التخمر، أو غلف الطبق بقطعة من النايلون الشفاف اللاصق ريثما تتخمر المكونات.

قم بإزالة الغطاء عن الطبق بعد أن تبدأ الفقاقيع بالظهور على سطح العجينة، وابدأ بالتحضير لعملية شواء القطايف.

قم بتسخين مقلاة لا تلتصق وامسحها بقليل من الزيت، ثم ابدأ بإضافة العجينة إلى المقلاة على هيئة أقراص.

انتظر حتى تبدأ الأقراص بالنضوج، كأن يحمر الطرف الملامس للمقلاة، وتظهر فقاقيع جافة على السطح المكشوف من أقراص القطايف.

قم بوضع الأقراص الناضجة جانبًا ريثما تقوم بتحضير الحشو.

شارك الخبر







شارك الخبر