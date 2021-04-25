المواطن - الرياض

نقدم لكم اليوم الأحد، الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، طريقة عمل طاجن حنشان بخطوات بسيطة وبمكونات متنوعة، حيث يعشق البعض في السعودية والخليج هذه الأكلة، فضلاً عن قيمتها الغذائية.

المكونات

ثعبان ونظفيه جيدًا (يشترط من محل أسماك معروف). بصلة متوسطة مفرومة. فلفل حار مقطع صغير. 2 ملعقة من بهار السمك. كوب من عصير الطماطم. القليل من البقدونس المفروم. كوب واحد من الفريك. ملعقة من الزنجبيل الطازج. ملعقة صغيرة من الكزبرة. ملعقة ثوم بودر. 2 ملعقة من الكرفس أو الكرات حسب رغبتك.

طريقة التحضير

احضري التتبيلة وهي عبارة عن ثوم وشبت وزنجبيل وكزبرة مع ملح وليمون ثم قومي بتقليب مكوناتها جيدًا.

ثم ضيفي التتبيله السابق تحضيرها على الثعبان بعد تنظيفه جيدًا واتركيها لحوالي نصف ساعة إلى أن يتشرب التتبيلة ثم ضعي الثعبان بداخل الدقيق وقلبيه من الناحيتين.

ضعي الثعبان في زيت ساخن وحمريه إلى أن ينضج ثم ضعيه على ورق مطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد.

ثم احضري حلة وضعيها على النار وضعي بها بصلة مفرومة مع القليل من الزيت وشوحيها جيدًا.

ثم ضعي فوق البصل الفريك المنقوع مسبقًا في ماء ساخن بعد أن تقومي بتصفيته من الماء.

ثم قومي بإضافة بودرة الثوم وقلبي جيدًا وضيفي أيضًا نصف كوب من الماء الساخن إلى أن يصل الفريك لنصف ناضج.

شوحي البصل مع الثوم والكرفس والفلفل الحار وضيفي الفريك لهم.

ثم قومي بإضافة عصير الطماطم للوصفة مع ملعقة الصلصة والكزبرة والكمون والملح والبهارات وقلبي المكونات جيدًا.

ثم ضيفي الماء الساخن بنسبة قليلة ونضع الخليط في طاجن ومعه الثعبان.

ثم ضعيه في الفرن المتوسط الحرارة لحوالي عشرون دقيقة فقط.

ثم قدميه ساخنًا على مائدة الإفطار.

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