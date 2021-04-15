المواطن - الرياض

السمبوسة أو السمبوسك من الأطباق التي تزين الموائد الرمضانية في السعودية وغيرها من الدول العربية إلا أن طريقة عمل عجينة السمبوسة ومكوناتها تختلف من بلد إلى آخر بحسب النكهات والمكونات الخاصة بكل مطبخ.

مكونات السمبوسة

نصف كجم من اللحم المفروم.

4 حبة بصل مفروم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة بقدونس مفروم.

2 ملعقة شبت مفروم.

مكونات عجينة السمبوسة

ولعمل العجينة يجب توفير ما يلي:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة زيت زيتون.

رشة ملح.

كوب ونصف الكوب من الماء.

طريقة عمل السمبوسة

يتم وضع الزيت في إناء على النار ثم إضافة البصل حتى يصفر لونه ثم إضافة الفلفل الأسود والملح ثم يضاف اللحم المفروم.

في إناء آخر يتم وضع اللحم المفروم ثم يضاف إليه البقدونس والشبت والبيض المسلوق .

ثم تفرد العجينة وتقطع إلى قطع صغيرة ويتم حشوها باللحم المفروم

عدم الإكثار من السمبوسة

وكانت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، قد دعت أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول المعجنات المقلية وتحديدًا السمبوسة، مع الحرص على تنوع استهلاك الأطعمة الرمضانية والمصادر الغذائية حتى يحصل الجسم على جميع العناصر الضرورية، والأفضل عدم الإكثار من تناول السمبوسك والاكتفاء بقطعة واحدة أو اثنتين لاحتوائها على نسبة عالية من الزيوت والدهون لاشتمالها على اللحم أو الجبن.

وأوضحت في تصريحات لـ” المواطن “، أن استهلاك السمبوسة يزداد في الشهر الفضيل في جميع الدول الخليجية والعربية والآسيوية، واختلفت الروايات حول أصلها إلا أن أغلب الروايات أكدت أن السمبوسة نشأت في الهند، ففي كتاب رحلات ابن بطوطة، قال الرحالة إنه وفي زيارة للحاكم محمد بن تغلق في الهند، قدموا له طبقًا يعرف باسم “ساموسا”، وهو عجين محشو باللحم واللوز مقلي بالزيت، وفي أثناء هجرات المسلمين، انتقل الطبق من الهند إلى المنطقة العربية، وبالتحديد إلى اليمن، وخلال رحلات الحج انتقلت السمبوسة إلى الحجاز.

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