طريقة معرفة مبلغ حساب المواطن والحد المانع

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي ويصرف الدعم لرب الأسرة حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

حاسبة الدعم:

وأوضح البرنامج رداً على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

تعديلات حساب المواطن:

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